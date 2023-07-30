Дагестан будет представлен на ВДНХ на выставке-форуме «Россия»

Опубликовано: 5:34, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэзия Расула Гамзатова, кухня и изделия ремесленников будут представлены на ВДНХ в течение полугода в павильоне «МосЭкспо». Все регионы страны примут участие в масштабной выставке «Россия».

Осенью в Москве стартует продолжительная Международная выставка-форум «Россия», ее участниками станут российские регионы и иностранные гости. В числе участников - Дагестан.

«Дагестан презентует свои достижения в различных сферах за последние годы. На стенде республики особое внимание будет уделено творчеству народного поэта Расула Гамзатова, развитию туризма и других перспективных отраслей. Здесь же будет работать ярмарка-продажа дагестанской имиджевой продукции, в том числе изделий народных художественных промыслов»

– администрация республики

Каждый российский регион представит на выставке свои достижения, познакомит публику со своей культурой, кухней, историей, продукцией. Успеть посетить выставку сможет любой желающий, она продлится полгода, до середины апреля. Вход свободный. В программе творческие выступления, деловые встречи, мастер-классы.

Местом проведения выставки станет павильон 75 «МосЭкспо». Это самая большая на сегодняшний день демонстрационная площадка на ВДНХ, современное здание построено из стекла и бетона и расположено в зеленой зоне недалеко от Хованского въезда.