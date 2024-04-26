Аэропорт Нальчика ждет ремонт

Воздушную гавань Нальчика отремонтируют. Планируется, что работы завершатся в конце 2030 года.

Аэропорт Нальчика – важное транспортное сооружение в Кабардино-Балкарии, обеспечивающее пассажирские перевозки как внутри республики, так и за ее пределами. Он является воротами в регион, облегчая доступ к горнолыжным курортам, историческим достопримечательностям и другим объектам туристического интереса.

Почему необходим ремонт аэропорта?

Состояние аэропорта Нальчика требует срочного вмешательства: старые здания, несовременное оборудование, ограниченные возможности для обслуживания пассажиров. Без реконструкции аэропорт не сможет эффективно функционировать и соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта.

«Пропускная способность действующего пассажирского терминала не удовлетворяет растущий спрос на пассажирские авиаперевозки и не позволяет предоставлять качественные услуги. Для этого планируем ускорить развитие воздушного сообщения путем вхождения в соответствующую программу по модернизации инфраструктуры аэропортов до 2030 года. Данное намерение уже поддержано президентом России Владимиром Путиным после обращения главы республики Казбека Кокова, и даны соответствующие поручения Минтрансу России»

– Глава Минтранса КБР Аслан Дышеков

План по реконструкции аэропорта Нальчика до 2030 года

Власти Кабардино-Балкарии разработали план комплексной реконструкции аэропорта Нальчика, который предполагает модернизацию взлетно-посадочной полосы, строительство новых терминалов, обновление систем безопасности и комфорта для пассажиров. Планируется завершить все работы к концу 2030 года.