Третий турист из России умер на отдыхе в Турции

Россиянин умер в Аланье. Мужчине стало плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице. Это третий российский турист, умерший в регионе Анталья за последние десять дней.

В Турции на курорте Аланья умер турист из России, пишет местное издание Gazete Alanya.

Мужчина 57 лет отдыхал в районе Авсаллар в Турции с семьей, он находился в номере отеля, когда почувствовал себя плохо. Турист был госпитализирован на скорой, однако врачи не смогли его спасти. Вскрытие установит причину смерти российского туриста, его проведут судмедэксперты в Аланье. Полиция ведет расследование по факту произошедшего.

Ранее на отдыхе в Турции умерли уже двое россиян: 61-летний Дмитрий Цыганов был найден мертвым в беседке отеля в конце апреля, через несколько дней 62-летний Валдас Лабанаускас умер в больнице, куда поступил из-за плохого самочувствия.