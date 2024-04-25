Нерабочие дни в Грузии объявлены с 7 по 10 мая

Жители Грузии отдыхают на этой неделе. 9 Мая в стране отмечается День Победы над фашизмом, соседние даты официально также объявлены выходными.

В Грузии с 3 по 6 мая отдыхали в связи с Пасхой, с 7 по 10 мая нерабочие дни связаны с празднованием Дня Победы над фашизмом.

Праздник отмечается 9 мая и является государственным выходным. В этом году правительство Грузии объявило выходными также 7, 8 и 10 мая. Отметим, что 10 мая - пятница, так что к длинным праздникам прибавятся также 11 и 12 мая - суббота и воскресенье.

В настоящее время грузинские школьники также отдыхают - у них недельные каникулы.