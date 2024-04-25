Туризм Грузии бьет рекорды по доходу

За первые три месяца этого года Грузия заработала $800 млн в сфере туризма. Это абсолютный рекорд для туристической отрасли республики.

Грузия впервые в истории за первый квартал нынешнего года заработала $800 млн на туристическом потоке в страну. Информацию об этом озвучили в Национальной администрации туризма республики.

Сообщается, что в этом году Грузию уже успели посетить более 930 тыс путешественников, это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года.

Также отмечено, что туристический поток из России стал меньше на 16%. За первый квартал 2024 года в республику приехало 215 тыс граждан РФ.

При этом россияне потратили больше всего средств, чем остальные туристы - порядка $171 млн.