Делимитация границы Армении и Азербайджана: установлено 40 пограничных столбов

Работы по делимитации армяно-азербайджанской границы продолжаются. На сегодняшний день в ходе работ, которые стартовали 23 апреля, установлено уже 40 пограничных столбов.

Азербайджан и Армения продолжают работы по делимитации государственной границы.

Как стало известно сегодня, на основании геодезических измерений, которые проводятся в рамках работ по уточнению координат на армяно-азербайджанской границе, на понедельник 6 мая было установлено 40 пограничных столбов.

Экспертные группы обеих стран продолжают работу.

Напомним, делимитация и демаркация границы, то есть ее оформление, – один из самых важных элементов нормализации отношений между странами. Делимитация – теоретическое описание того, где проходит граница. Демаркация – проведение определенной теоретически границы на местности.

Азербайджан и Армения проводят делимитацию на базе Алматинской декларации 1991 года, согласно которой граница между странами будет совпадать с границей между АзССР и АрмССР.

Старт делимитации был дан 19 апреля 2024 года. В этот день на границе прошла оказавшаяся исторической встреча Госкомиссий обеих стран. На ней армянская сторона согласилась вывести войска из четырех сел Газахского района Азербайджана. Соответственно, представители Баку и Еревана согласовали прохождение границы между ними и населенными пунктами, прилегающими к ним с армянской стороны.