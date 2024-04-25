Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана встретились в Москве

Российский вице-премьер Алексей Оверчук и министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев провели встречу в российской столице. В числе прочих вопросов они обсудили и участие делегации РФ в COP29.

Зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана Мухтар Бабаев провели сегодня встречу в Москве. Сообщение о мероприятии и фото опубликованы на сайте Кабмина РФ.

В заявлении сказано, что участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с российско-азербайджанским сотрудничеством в области охраны природы.

Кроме того, Оверчук и Бабаев поговорили о ходе подготовки участия представителей РФ в 29-й Конференции Рамочной конвенции ООН по климату – COP29.

Во встрече также участвовали советник российского президента Руслан Эдельгериев и глава Росгидромета Игорь Шумаков. Кроме того, в ней приняли участие представители министерств РФ и Азербайджана.

Отметим, что COP29 пройдет в Баку. Конференция начнется 11-го и завершится 22 ноября.