Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана встретились в Москве

Зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана Мухтар Бабаев провели сегодня встречу в Москве. Сообщение о мероприятии и фото опубликованы на сайте Кабмина РФ.
В заявлении сказано, что участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с российско-азербайджанским сотрудничеством в области охраны природы.
Кроме того, Оверчук и Бабаев поговорили о ходе подготовки участия представителей РФ в 29-й Конференции Рамочной конвенции ООН по климату – COP29.
Во встрече также участвовали советник российского президента Руслан Эдельгериев и глава Росгидромета Игорь Шумаков. Кроме того, в ней приняли участие представители министерств РФ и Азербайджана.
Отметим, что COP29 пройдет в Баку. Конференция начнется 11-го и завершится 22 ноября.