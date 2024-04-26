Незаконную выдачу 45 земельных участков раскрыли в Ингушетии

Вся эта земля принадлежала администрации одного из районов республики. Общая площадь переданных участков превышает 50 тыс кв метров.
В Ингушетии раскрыли незаконную передачу земли общей площадью более 53 тыс кв метров. Об этом сказано в заявлении региональной прокуратуры.
Примерная стоимость участка – 24 млн рублей.
"Установлено, что должностные лица администрации села Плиево в 2006-2022 гг. незаконно выдали местным жителям постановления, выписки из похозяйственных книг, которые в последующем послужили основанием для регистрации их права собственности на 45 земельных участков"
– пресс-служба ведомства
Там подчеркнули, что в итоге администрация Назрановского района, владеющая данной землей, утратила над ней контроль.
Прокуратура провела проверку и передала материалы расследования в следственные органы. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании виновных.