Вестник Кавказа

Группа сотрудников казначейства попалась на сокрытии доходов в Ингушетии

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Антикоррупционное законодательство нарушили шесть глав отделов. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Ингушетии привлечены к дисциплинарной ответственности шестеро сотрудников казначейства, нарушивших антикоррупционное законодательство. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

"Установлено, что шесть начальников отделов управления в 2023 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что сотрудники утаили информацию о находящемся в собственности участке земли и транспортном средстве, а также о доходах на работе и социальных выплатах. Кроме того, они не указали сведения о счетах, открытых в кредитных организациях.

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