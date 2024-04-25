Группа сотрудников казначейства попалась на сокрытии доходов в Ингушетии

Антикоррупционное законодательство нарушили шесть глав отделов. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Ингушетии привлечены к дисциплинарной ответственности шестеро сотрудников казначейства, нарушивших антикоррупционное законодательство. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.
"Установлено, что шесть начальников отделов управления в 2023 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год"
– пресс-служба ведомства
Там отметили, что сотрудники утаили информацию о находящемся в собственности участке земли и транспортном средстве, а также о доходах на работе и социальных выплатах. Кроме того, они не указали сведения о счетах, открытых в кредитных организациях.