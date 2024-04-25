Вестник Кавказа

Даты визита Путина в Турцию обсудят в ближайшее время

Даты визита Путина в Турцию обсудят в ближайшее время
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит российского президента в Турцию по-прежнему находится в повестке российско-турецких отношений, рассказал помощник российского лидера. По словам Юрий Ушакова, конкретные сроки будут согласованы уже в ближайшее время.

Подготовка визита президента РФ в Турцию продолжается, заявил его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, поездка остается в повестке дня, ведется работа над ее подготовкой. Однако точные даты, указал представитель Кремля, пока не согласованы.

"Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашений господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана"

– помощник президента

Представитель Кремля обратил особое внимание на значение готовящегося визита Путина в Турцию. Ушаков подчеркнул, что он входит в число внешнеполитических приоритетов России.

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