Даты визита Путина в Турцию обсудят в ближайшее время

Визит российского президента в Турцию по-прежнему находится в повестке российско-турецких отношений, рассказал помощник российского лидера. По словам Юрий Ушакова, конкретные сроки будут согласованы уже в ближайшее время.

Подготовка визита президента РФ в Турцию продолжается, заявил его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, поездка остается в повестке дня, ведется работа над ее подготовкой. Однако точные даты, указал представитель Кремля, пока не согласованы.

"Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашений господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана"

– помощник президента

Представитель Кремля обратил особое внимание на значение готовящегося визита Путина в Турцию. Ушаков подчеркнул, что он входит в число внешнеполитических приоритетов России.