Вестник Кавказа

В Кремле не определились с датами визитов Путина в Турцию и Китай

В Кремле не определились с датами визитов Путина в Турцию и Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле не раскрыли даты поездок Владимира Путина в Турцию и Китай. Там подчеркнули, что все визиты будут объявлены своевременно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл даты поездок российского президента Владимира Путина в Турцию и Китай.

По словам пресс-секретаря лидера страны, даты предстоящих визитов в обе страны еще не определены, однако о всех поездках будет объявлено своевременно.

Говоря о встрече Путина и Эрдогана, ранее в Москве и Анкаре сообщалось, что подготовка к визиту президента России в Турцию продолжается.

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