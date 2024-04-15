Анкара продолжает готовиться к визиту Путина

В Анкаре сообщили, что дата визита Владимира Путина в Турцию не определена, но подготовка идет. Ранее Эрдоган заявил, что контактирует с российским лидером.

Подготовка к визиту российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается, сообщили РИА Новости в канцелярии главы Турецкой Республики.

При этом в Анкаре подчеркнули, что точная дата приезда президента России в настоящее время не определена.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно подчеркивал о постоянных контактах с Путиным. Это подтвердили и в Кремле.