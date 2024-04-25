Астраханская область обсудила с Азербайджаном запуск грузовых авиаперевозок

Данный вопрос обсуждался на сегодняшних переговорах в Баку главы области и президента республики. Стороны также поговорили о перспективах развития МТК "Север - Юг".

Астраханская область готова к запуску грузовых авиаперевозок с Азербайджаном. С таким предложением глава области Игорь Бабушкин обратился к президенту республики Ильхаму Алиеву на сегодняшней встрече, информирует региональное министерство внешних связей.

"Сегодня грузовое авиасообщение осуществляется из Азербайджана только в Москву. Южное направление через Астрахань также является перспективным. Мы готовы предоставить потенциальным азербайджанским авиаперевозчикам все необходимые условия для транзита грузов через наш регион"

– Игорь Бабушкин

В пресс-службе губернатора также акцентировали внимание на том, что открытие грузовых авиаперевозок поспособствует наращиванию товарооборота между Россией и Азербайджаном.

Помимо этого, в ходе разговора обсуждались перспективы развития международного транспортного коридора "Север - Юг". В частности, глава области заявил, что потенциал функционирующего на астраханской станции Кутум железнодорожного логистического хаба составляет 1 млн тонн грузов ежегодно.

Он подчеркнул, что для расширения этого транспортного узла, через который сегодня идут грузы из Азербайджана, Турции, Ирана и Индии, есть все возможности.