Вестник Кавказа

Глава Астраханской области встретился с президентом Азербайджана

Встреча Игоря Бабушкина и Ильхама Алиева
© Фото: официальный сайт президента Азербайджана
Переговоры российского губернатора и азербайджанского лидера прошли в Баку. Детали встречи на данный момент не сообщаются.

В понедельник, 6 мая, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

На переговорах, прошедших в Баку, присутствовали также вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и посол АР в России Полад Бюльбюль Оглы.

Какие именно вопросы обсуждались в ходе встречи, на данный момент не сообщается.

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