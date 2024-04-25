Глава Астраханской области встретился с президентом Азербайджана

Переговоры российского губернатора и азербайджанского лидера прошли в Баку. Детали встречи на данный момент не сообщаются.

В понедельник, 6 мая, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

На переговорах, прошедших в Баку, присутствовали также вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и посол АР в России Полад Бюльбюль Оглы.

Какие именно вопросы обсуждались в ходе встречи, на данный момент не сообщается.