Отдых в Азербайджане обрел популярность среди россиян

С начала года в Азербайджане отдохнуло более 513 тыс туристов. Почти 29% путешественников прибыло из России. Еще свыше 19% оказались туристами из Турции.

Азербайджан принял 513,5 тыс путешественников из 171 страны в первом квартале текущего года, сообщает Госкомстат страны.

В ведомстве заявили, что данный показатель превышает прошлогодние цифры на 39,2%.

Наибольшее количество туристов с начала года прибыло из России – 28,7% от общего числа. Далее расположились путешественники из Турции (19,3%) и Ирана (7,2%).

Помимо этого, в Азербайджане с января по март побывало 4,8% отдыхающих из Грузии, а также 3,2% казахстанских путешественников.