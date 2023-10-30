Туристы стали реже приезжать в Армению

Армения отмечает снижение туристического интереса к стране. Причина - рост цен и низкий уровень обслуживания в сфере путешествий.

Путешественники все реже стали выбирать для отдыха Армению. С таким заявлением выступил глава Ассоциации профессиональных гидов республики Яша Соломонян.

Он рассказал, что из-за возросших цен в сфере туризма и плохого уровня обслуживания туристический поток в страну значительно снизился.

Кроме этого, Соломонян заявил, что наблюдается снижение числа российских туристов.

"Туристические пакеты значительно подорожали. Несмотря на доступный гастротуризм, по всем другим направлениям Армения уступает. Кроме того, в регионах уровень обслуживания оставляет желать лучшего. В Ереване качество услуг хорошее, но цены высокие"

- Яша Соломонян

По словам Соломоняна, в нынешнем сезоне больше всего в республику приезжали туристы из России, Испании и арабских стран.

Как заявил глава ассоциации, представители туризма ждут, что летом ситуация может измениться в лучшую сторону и число туристов значительно увеличится.