Вестник Кавказа

Туристы стали реже приезжать в Армению

Туристы стали реже приезжать в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения отмечает снижение туристического интереса к стране. Причина - рост цен и низкий уровень обслуживания в сфере путешествий.

Путешественники все реже стали выбирать для отдыха Армению. С таким заявлением выступил глава Ассоциации профессиональных гидов республики Яша Соломонян.

Он рассказал, что из-за возросших цен в сфере туризма и плохого уровня обслуживания туристический поток в страну значительно снизился.

Кроме этого, Соломонян заявил, что наблюдается снижение числа российских туристов.

"Туристические пакеты значительно подорожали. Несмотря на доступный гастротуризм, по всем другим направлениям Армения уступает. Кроме того, в регионах уровень обслуживания оставляет желать лучшего. В Ереване качество услуг хорошее, но цены высокие"

- Яша Соломонян

По словам Соломоняна, в нынешнем сезоне больше всего в республику приезжали туристы из России, Испании и арабских стран.

Как заявил глава ассоциации, представители туризма ждут, что летом ситуация может измениться в лучшую сторону и число туристов значительно увеличится.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1820 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армении заявили о сохраняющихся проблемах в отношениях с Россией

В Армении заявили о сохраняющихся проблемах в отношениях с Россией

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Армения начала мириться с Россией?

Армения начала мириться с Россией?

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы