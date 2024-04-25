Ветераны войны в Казахстане получили единовременные пособия

Власти Казахстана приняли решение в канун 79-ления Победы поощрить ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощью, предусмотрев для этого значительные средства, сообщили в Минтрудсоцзащиты страны.

Все регионы Казахстана в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне выплатили ветеранам единовременную материальную помощь в размере не менее 1,5 млн тенге (312 тыс рублей), сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения страны.

"На сегодняшний день выплаты ветеранам войны произведены во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая. В честь празднования 79-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут лично вручены поздравительные открытки и памятные подарки. В общей сложности на выплаты для 50,1 тыс человек (ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, внесшим вклад в Победу), местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге"

- Минтрудсоцзащиты Казахстана

По состоянию на 1 мая 2024 года, в стране проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны – это 108 участников войны, непосредственно принимавших участие в сражениях, и 40 человек с инвалидностью, полученной из-за ранения, контузии, увечья или заболевания в военное время.

Также в Казахстане насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу, в том числе жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы воинов и труженики тыла.

Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане в Казахстане ежемесячно получают социальные доплаты к пенсиям, напомнили в Минтрудсоцзащиты страны.