Мемориал "Журавли" в КЧР озарил "Вечный огонь"

На мемориале "Журавли" в поселке Медногорском в Урупском районе Карачаево-Черкесии сегодня вспыхнул "Вечный огонь", который подключили специалисты "Газпром газораспределение Черкесск".

Комплекс "Вечный огонь" на мемориале "Журавли" в Урупском районе Карачаево-Черкесии сегодня подключили к сетевому природному газу в преддверии Дня Победы, написал сегодня в своем Telegram-канале глава КЧР.

"Одновременно в режиме видеоконференцсвязи к природному газу были подключены 22 новых "Вечных огня" и Огня памяти еще в 11 регионах России. Нам, потомкам поколения героев-победителей, важно помнить, что за каждым таким мемориалом - истории миллионов людей и всей нашей страны"

- Рашид Темрезов

В торжественной церемонии приняли участие спикер республиканского парламента Александр Иванов, директор газовой компании по региону Олег Дергачев, глава администрации Михаил Зайцев и жители района.

Глава региона поблагодарил компанию "Газпром" за огромный вклад в сохранение "Вечных огней" - мемориалов, которые выступают символами передаваемой из поколения в поколение памяти о событиях Великой Отечественной войны и Великой Победе.