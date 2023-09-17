В Дагестане дали старт акции «Клич белых журавлей» 

Акция «Клич белых журавлей» началась в Махачкале. Она проводится в рамках 100-летия Расула Гамзатова. Участники зачитали стихотворения поэта у мемориалов «Белые журавли».
В Махачкале дан старт акции «Клич белых журавлей», ее организаторами выступили Минкульт республики и движение «Волонтеры культуры», сообщает пресс-служба ВК.
Данное мероприятие приурочено к празднованию в этом году 10-летия народного поэта РД Расула Гамзатова.
Участники акции зачитали стихи дагестанского поэта у монументов «Белые журавли» в селах Гуниб и Цада.