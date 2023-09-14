Махачкала готовится к фестивалю лезгинки

Опубликовано: 4:36, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале состоится фестиваль лезгинки, который пройдет в рамках 100-летия Расула Гамзатова. В нем примут участие свыше 20 народных ансамблей Дагестана.

Махачкала примет фестиваль лезгинки "Я и мои друзья", он состоится 21 сентября на сцене дагестанской филармонии имени Татама Татамова, сообщает пресс-служба управления спорта, туризма и по делам молодежи столицы Дагестана.

"Это открытый творческий фестиваль, организованный в рамках празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, выдающегося народного поэта Дагестана, а также Дня города Махачкалы"

- пресс-служба управления

В мероприятии примут участие свыше 20 народных ансамблей со всего Дагестана. Они покажут зрителям свое хореографическое искусство.