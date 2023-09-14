Махачкала готовится к фестивалю лезгинки

В Махачкале состоится фестиваль лезгинки, который пройдет в рамках 100-летия Расула Гамзатова. В нем примут участие свыше 20 народных ансамблей Дагестана.
Махачкала примет фестиваль лезгинки "Я и мои друзья", он состоится 21 сентября на сцене дагестанской филармонии имени Татама Татамова, сообщает пресс-служба управления спорта, туризма и по делам молодежи столицы Дагестана.
"Это открытый творческий фестиваль, организованный в рамках празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, выдающегося народного поэта Дагестана, а также Дня города Махачкалы"
- пресс-служба управления
В мероприятии примут участие свыше 20 народных ансамблей со всего Дагестана. Они покажут зрителям свое хореографическое искусство.