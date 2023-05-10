Фестиваль Харыбюльбюль примут Шуша и Лачин

Уже в эту субботу, 11 мая, в освобожденных от армянской оккупации городах Шуша и Лачин откроется VII Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль, который в нынешнем 2024 году отмечает свое 35-летие.

С 11 по 13 мая в городах Шуша и Лачин в Карабахе пройдет VII Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль, который организуют Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана – в нынешнем году грандиозный праздник музыки отмечает свое 35 летие.

Программа нынешнего фестиваля отличается от предыдущих не только числом исполнителей, но и разнообразием их репертуара – большинство участников музыкального действа составят исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, а в их выступлениях будет преобладать музыка исламского мира, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В первый день фестиваля, 11 мая, на Джыдыр дюзю пройдет концерт, посвященный открытию года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024" и VII Международного музыкального фестиваля Харыбюльбюль. Затем фестиваль продолжится в Лачине. У реки Хакари гостям будет представлен концерт исполнителей из разных стран.

Напомним, фестиваль Харыбюльбюль, названный в честь цветка – символа Шуши, проводится с 1989 года, тогда он прошел в мае в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района и был посвящен 100-летию известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского. Уже в 1990 году фестиваль получил международный статус и проходил в Агдаме, Барде и Агджабеди, а теперь вместе с Победой снова вернулся в Шушу.