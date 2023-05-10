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Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше видно в Ханкенди

Фестиваль &quot;Харыбюльбюль&quot; в Шуше видно в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Международный фестиваль "Харыбюльбюль" продолжается в Шуше. Представляем видео концерта, которым могли наслаждаться даже те, кто находится в Ханкенди.

В Шуше сегодня идет второй день международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и Минкультуры Азербайджана.

Концерт с зажигательной музыкой можно посмотреть и послушать даже из Ханкенди.

Напомним, в фестивале, кроме Азербайджана, принимают участие Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрия и некоторые регионы России - Алтай, Якутия, Татарстан, Тыва и Хакасия.

В Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль &quot;Харыбюльбюль&quot;

В Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

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