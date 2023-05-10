Опубликовано: 17:52, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный фестиваль "Харыбюльбюль" продолжается в Шуше. Представляем видео концерта, которым могли наслаждаться даже те, кто находится в Ханкенди.

В Шуше сегодня идет второй день международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и Минкультуры Азербайджана.

Концерт с зажигательной музыкой можно посмотреть и послушать даже из Ханкенди.

Напомним, в фестивале, кроме Азербайджана, принимают участие Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрия и некоторые регионы России - Алтай, Якутия, Татарстан, Тыва и Хакасия.