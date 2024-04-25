Вестник Кавказа

Майские праздники помогли Турции заполнить отели на старте сезона

Майские праздники помогли Турции заполнить отели на старте сезона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток в Турцию вырос на фоне майских праздников в России. В целом сезон в Турции начинается с роста потока иностранных гостей на 20%.

Курортный сезон в Турции стартовал с увеличения иностранного турпотока, этому способствовали праздничные длинные выходные в России и ряде других стран.

"В конце апреля в Нидерландах начался период отпусков, в начале мая в России праздники. В Германии начинаются праздничные каникулы"

– глава Ассоциации турфирм и управляющих отелями Средиземноморья Каан Кавалоглу

В апреле турпоток был примерно на 20% выше прошлогоднего. Приток иностранных гостей вызван совпадением периода праздников в разных странах - Новруз, Пасха, майские праздники.

В целом в 2024 году отели Турции, как рассчитывают представители турбизнеса страны, будут заполнены на 80-85%.

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