Москву запорошило майским снегом

Утро встретило жителей Москвы и Подмосковья температурой в один градус тепла и легким снегом – и если жителям Московской области вернули тепло в дома, то в квартирах москвичей пока довольно прохладно.

Сегодня утром москвичи в отдельных районах столицы наблюдали снегопад, который припорошил улицы города – как и обещали синоптики, ночные значения температуры опустились до ноля градусов, а вместо обещанного ими дождя пошел снег.

По прогнозам синоптиков, такая погода в столичном регионе сохранится как минимум три дня, причем самым холодным станет праздничный день 9 Мая. Снегопады в столице сегодня продолжатся, временами дудет идти мокрый снег с дождем, будет пасмурно, а столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов тепла, передает РИА Новости.

"Сегодня погоду в столице будет формировать северная периферия активного цикла. Погода облачная, временами пройдет мокрый снег с дождем, в отдельных районах возложен снег. На юге области местами осадки ожидаются сильные. В Москве плюс 3-5, в Подмосковье от 1 до 6 градусов тепла"

- ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

При этом в столице будет ветрено – порывистый холодный северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с комфорта горожанам не добавит, да и давление останется ниже нормы, хотя и будет слабо расти: к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба.

Ситуацию осложняет и то, что столичные власти пока так и не вернули тепло в дома москвичей – в отличие от московских коллег, подмосковные коммунальщики с этой задачей справились еще вчера.