Отопление включат в Москве в связи с похолоданием

Власти услышали просьбы жителей российской столицы: из-за сильного похолодания уже отключенное отопление снова запустят в Москве. Радостную новость сообщил мэр города.

Тепло вернется в дома жителей Москвы в ближайшее время: о включении отопления из-за низкой температуры воздуха рассказал глава города Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что синоптики не обещают потепления, и в течение ближайших дней в столице будет по-прежнему холодно, а ночами столбики термометров будут опускаться ниже ноля.

"В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты"

– Собянин

Градоначальник уточнил, что батареи останутся теплыми до тех пор, пока температура днем и ночью не поднимется до показателей, на которых по регламенту завершается отопительный сезон.