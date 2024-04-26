Власти Грузии проиграли дело о разгоне митинга летом 2019 года в ЕСПЧ

ЕСПЧ обязал грузинское руководство выплатить компенсации гражданам, пострадавшим в ходе той протестной акции. Суд постановил, что при разгоне акции были использованы бесчеловечные методы.

Европейский суд по правам человека счел признал власти Грузии виновными в насильственном разгоне акции протеста, происходившей в Тбилиси в июне 2019 года.

В решении суда сказано, что в ходе разгона силовики прибегали к бесчеловечным методам.

"Расследование в течение четырех с половиной лет по факту применения резиновых пуль полицией во время июньских протестов 2019 года и телесных повреждений, полученных демонстрантами и журналистами во время разгона митинга возле парламента Грузии, неэффективно"

– ЕСПЧ

Суд постановил, что 2 из 26 обратившихся в ЕСПЧ гражданам республики государство должно выплатить по 1,8 тыс евро. Еще 18 человек должны получить по 5 тыс евро, а 4 истцов – по 15 тыс евро.

При этом суд пока не стал выносить решение по статьям о нарушении права на собрания и отклонил ту часть иска, в которой говорилось также, что власти нарушили статью Европейской конвенции, регулирующую рассмотрение дела.

Что произошло на митинге?

Протестная акция возле парламента Грузии состоялась в ночь с 19 на 20 июня 2019 года. Она завершилась жестким разгоном демонстрантов. В результате тех событий пострадали 240 человек, включая 80 сотрудников полиции. Нескольким гражданам резиновые пули попали лицо, в результате чего они лишились своих глаз.