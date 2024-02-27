Начинается визит в Россию президента Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель вылетел в Россию с рабочим визитом, который продлится три дня, до 9 мая – делегация Острова Свободы, возглавляемая главой государства, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в своем аккаунте в социальной сети X, что начинает рабочий визит в Российскую Федерацию.

"Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ"

- Мигель Диас-Канель

Кубинская делегация во главе с президентом страны примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в мероприятиях, посвященных 64-й годовщине восстановления дипотношений России и Кубы и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - добавил президент Острова Свободы.

Переговоры президентов Кубы в РФ пройдут в День Победы 9 мая после военного парада, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.