Президент Кубы принял секретаря СБ России Николая Патрушева

Минувшей ночью президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял в Гаване секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стороны обсудили на встрече безопасность, экономику и культуру, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес минувшей ночью принял в Гаване секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом на Кубе: темой их беседы стали вопросы двустороннего сотрудничества.
"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры"
- пресс-служба Совбеза России
Россия и Куба – надежные союзники, которые активно развивают многоплановое взаимодействие, отметили стороны.
Напомним, на минувшей неделе президент Кубы принял глву МИД России Сергея Лаврова, совершавшего тур по странам Латинской Америки.