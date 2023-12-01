Вестник Кавказа

Президент Кубы принял секретаря СБ России Николая Патрушева

Президент Кубы принял секретаря СБ России Николая Патрушева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял в Гаване секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стороны обсудили на встрече безопасность, экономику и культуру, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес минувшей ночью принял в Гаване секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом на Кубе: темой их беседы стали вопросы двустороннего сотрудничества.

"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры"

- пресс-служба Совбеза России

Россия и Куба – надежные союзники, которые активно развивают многоплановое взаимодействие, отметили стороны.

Напомним, на минувшей неделе президент Кубы принял глву МИД России Сергея Лаврова, совершавшего тур по странам Латинской Америки.

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