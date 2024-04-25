Наследного принца Саудовской Аравии пытались убить - СМИ

СМИ сообщают о попытке покушения на жизнь наследного принца Саудовской Аравии. Инцидент произошел в Джидде. Есть погибшие, сам принц не пострадал. Нападавший арестован.

Турецкое издание Yeni Şafak в своем русскоязычном телеграм-канале сообщило, что была совершена попытка убить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда.

Газета пишет, что инцидент произошел в городе Джидда. Покушение было осуществлено путем подрыва автомобиля. Жертвами стали сотрудники охраны принца.

Отмечается, что бен Салмана пытался убить один из саудовских принцев. Газета подчеркивает, что исполнитель уже арестован. При этом официальной информации о покушении пока нет.