Израиль взял под контроль "Рафах"

Армия Израиля начала точечную операцию в Рафахе. Цель – уничтожение инфраструктуры ХАМАС. Также сообщается, что ЦАХАЛ взял под контроль часть КПП «Рафах».

Израильская армия сообщила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха в секторе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Операция израильских военных началась ночью. В армии заявили, что целью является ликвидация инфраструктуры ХАМАС в восточной части города, а также членов организации.

Перед началом боевых действий ЦАХАЛ призвал местных жителей, а также представителей международных организаций, которые находятся там, временно эвакуироваться.

Кроме того, газета Haaretz заявила о взятии армией Израиля палестинской части КПП «Рафах». Позже данную новость подтвердил и сам ЦАХАЛ.

Отмечается, что все гуманитарные поставки из Египта в сектор Газа приостановлены.