Операция Израиля в Рафахе продолжается – правительство Нетаньяху

Правительство Биньямина Нетаньяху решило продолжить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Цель – вынудить радикальное движение ХАМАС выпустить заложников, взятых 7 октября.

Армия обороны Израиля продолжает операцию в Рафахе, соответствующее решение приняло правительство страны.

Оно было вынесено единогласно, сообщает канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

Власти Израиля рассчитывают, что операция в Рафахе вынудит ХАМАС выпустить на свободу заложников, которые были захвачены в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

В израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении целенаправленных ударов по Рафаху, а точнее по объектам ХАМАС, которые находятся в его восточной части.

Кроме того, в канцелярии Нетаньяху высказались и по поводу переговоров с ХАМАС. В заявлении говорится, что Кабмин оценивает ответное предложение ХАМАС как недостаточное. Тем не менее, Израиль все же направит делегатов в Каир.