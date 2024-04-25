Минобороны Израиля: ХАМАС не хочет перемирия в секторе Газа

Израиль отвел на переговоры с ХАМАС ограниченный срок, и поскольку другая сторона не хочет перемирия в обмен на выдачу пленных, ЦАХАЛ готовится к операции в Рафахе. Об этом рассказал военным глава Минобороны Йоав Галант.

Глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил на встречах с военными в секторе Газа, что ХАМАС не подает признаки заинтересованности в заключении перемирия с ЦАХАЛ. Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что недоговороспособность хамасовцев вынуждает Тель-Авив санкционировать операцию в Рафахе.

"Мы признаем тревожные признаки того, что ХАМАС на самом деле не намерен заключать какое-либо соглашение с нами. Это означает операцию в Рафахе и по всему сектору Газа в самое ближайшее время"

– Йоав Галант

Министр пояснил, что Тель-Авив предлагал ХАМАС временное прекращение боевых действий в обмен на скорейшее возвращение пленных израильтян, однако руководство группировки отказалось от такого предложения.

Йоав Галант обратил внимание, что независимо от поведения ХАМАС и внешних сил Тель-Авив намерен достичь всех целей, поставленных в самом начале войны, включая полное уничтожение военной инфраструктуры в секторе Газа. Он добавил, что израильское руководство не намерено вести переговоры неопределенно долго.