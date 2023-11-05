Еще один город России планирует ввести курортный сбор

Курортный сбор может расширить географию. О введение сбора с туристов задумались власти Сортавалы. Древний город находится поблизости от парка «Рускеала» в Карелии.

Курортный сбор могут начать взимать с туристов в городе Сортавала в Карелии.

Сортавала востребовала среди туристов, древний город привлекает шведской архитектурой, красивой природой и возможностью добраться до парка «Рускеала» и острова Валаам. На развитие города, считает глава администрации Сортавальского муниципального района Сергей Крупин, нужны дополнительные средства. Отчасти решить проблему мог бы курортный сбор.

"Денежные средства от сбора будут направлены на благоустройство, санитарную очистку, возможно, даже на круглосуточную уборку городских улиц. Мы сможем уделить внимание озеленению – посадке цветов, обрезке веток"

– Крупин

Он отметил, что идею о взимании с путешественников сбора в Сортавале поддерживает глава Карелии Артур Парфенчиков.

В 2024 году курортный сбор впервые стали взимать в Санкт-Петербурге. Курорты Краснодарского края и Кавминвод несколько сезонов участвуют в программе, направляя собранные средства на благоустройство.