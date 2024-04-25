Вестник Кавказа

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В какой из летних месяцев лучше всего отдыхать в этом году, исходя из стоимости оплаты рабочего дня? Эксперт рекомендует брать отпуск в разгар лета - в июле.

Июль - самый лучший месяц для того, чтобы уйти в отпуск в 2024 году, поделилась директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

"Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период"

– Санина

Она уточнила, что когда человек получает ежемесячный оклад, то количество рабочих дней в месяце может меняться от месяца к месяцу, оклад же остается стабильным. Соответственно, стоимость рабочего дня в разные месяцы разная - чем больше рабочих дней, тем меньше стоимость каждого из них, и тем выгоднее отдыхать именно в этот месяц. Этим летом наименее предпочтительный месяц для отдыха - июнь, передает РИА Новости.

Где отдыхать летом

Внутри страны россияне чаще всего выбирают морские курорты Краснодарского края и Дагестана, санатории на Ставрополье, экскурсионные и круизные туры. Самые востребованные и доступные зарубежные направления Абхазия, Египет, ОАЭ, Турция.

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