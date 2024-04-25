Узбекистан восстановит прямое авиасообщение с Бангладеш

Авиавласти Бангладеш и Узбекистана в скором времени намерены восстановить прямое авиасообщение между странами, которое было приостановлено почти 20 лет назад –кабмин Народной Республики Бангладеш уже одобрил эту инициативу.

Ведущая авиакомпания Народной Республики Бангладеш – Bangladesh Airlines – намерена в скором времени возобновить прямое авиасообщение с Узбекистаном, прерванное 19 лет назад, сообщил сегодня секретарь правительства страны Махбуб Хоссейн, пишет Financial Express.

Стороны уже рассмотрели этот вопрос, а кабинет министров Бангладеш накануне одобрил проект двухстороннего соглашения по этому вопросу, передает Podrobno.uz.

Для авиаторов двух стран это направление не новое – оно исправно функционировало с 1993 по 2005 год, однако потом было прервано.