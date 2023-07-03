Вестник Кавказа

Flydubai будет летать в Дубай летом из семи городов России

Flydubai будет летать в Дубай летом из семи городов России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых летом в Эмиратах привлекает россиян большими скидками. Турпоток ожидается большой, перевозчик Flydubai включил в полетную программу на лето семь городов России.

Российские туристы из нескольких регионов страны смогут летом отправиться на отдых в Дубай самолетами Flydubai.

"Блочная полетная программа запланирована с 1 июня на рейсах Flydubai из семи городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары и Уфы. Рейсы прибывают в международный аэропорт Дубая"

– туроператор

На лето в Эмиратах готовят большие скидки и акции, например бесплатный отдых детей. В этом году летний турпоток в Дубай из России может оказаться выше прошлогоднего. За 2023 год россияне совершили 1,3 млн поездок в ОАЭ.

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