Flydubai будет летать в Дубай летом из семи городов России

Отдых летом в Эмиратах привлекает россиян большими скидками. Турпоток ожидается большой, перевозчик Flydubai включил в полетную программу на лето семь городов России.
Российские туристы из нескольких регионов страны смогут летом отправиться на отдых в Дубай самолетами Flydubai.
"Блочная полетная программа запланирована с 1 июня на рейсах Flydubai из семи городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары и Уфы. Рейсы прибывают в международный аэропорт Дубая"
– туроператор
На лето в Эмиратах готовят большие скидки и акции, например бесплатный отдых детей. В этом году летний турпоток в Дубай из России может оказаться выше прошлогоднего. За 2023 год россияне совершили 1,3 млн поездок в ОАЭ.