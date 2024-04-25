В преддверии Дня Победы Ростов-Главный встретит исторический ретропоезд

Уже завтра на главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону произойдет знаковое событие – жители донской столицы встретят ретропоезд "Победа", и символично то, что встреча эта пройдет в канун самого любимого народного праздника.

В преддверии празднования Дня Победы - 9 Мая - в донскую столицу завтра прибудет ретропоезд "Победа", сообщает правительство донского региона.

Прибытия состава ожидают на станции Ростов-Главный к 10 часам, на перроне вокзала в честь этого события пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы города, которые исполнят песни военных лет, передает "АиФ-Ростов".

Ретропоезд – это музей на колесах, и ростовчанам он будет особенно интересен – здесь можно воочию увидеть вагоны-теплушки, открытые платформы, на которых перевозилась военная техника, салон-вагон для командиров Красной Армии, можно будет зайти в вагоны и даже побывать на рабочем месте машинистов состава, которые управляют паровозом – он тоже времен Великой Отечественной войны.