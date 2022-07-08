Ивана Купала 2024: что за праздник?

Ивана Купала - один из самых мистических славянских праздников в году, память о котором, несмотря на церковные запреты, сохранилась по сей день. Что за праздник Ивана Купала, когда он появился и чему посвящен - рассказываем в этом материале.

Когда Ивана Купала в 2024 году?

Дата у Иванова дня или Ивана Купала фиксированная: всегда 7 июля, что связано, как ни странно, с решением церкви. Всё дело в том, что праздник Ивана Купалы совпадает с церковным Рождеством Иоанна Предтечи.

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча - это Иоанн Креститель, который крестил Иисуса Христа. Согласно Библии, Иоанн Креститель родился за полгода до Спасителя, в связи с чем церковью дата Рождества - рождения - Иоанна Крестителя была рассчитана ровно таким образом, чтобы приходиться за полгода до Рождества Христова, то есть на 7 июля (или на 24 июня в западном христианстве). Большинство христианских праздников было установлено с тем, чтобы искоренить язычество, и Рождество Иоанна Предтечи не стало исключением: христиане стали отмечать праздник приблизительно в то же время, когда язычники чествовали летнее солнцестояние - одно из важнейших событий в году с точки зрения земледельческих обрядов.

Почему Ивана Купала не совпадает с летним солнцестоянием?

Праздник Ивана Купала, по сути, языческое торжество, посвященное летнему солнцестоянию. Но этот день приходится на 21 июня, а Ивана Купала отмечается 7 июля. Почему так? Всё дело в том, что православная церковь для определения дат праздников использует юлианский календарь, который на 13 дней ”отстаёт” от гражданского григорианского, то есть 7 июля по григорианскому календарю - это 24 июня по юлианскому, что уже гораздо ближе к дню летнего солнцеворота или солнцестояния.

Ивана Купала языческий праздник или православный

День Ивана Купала нельзя назвать полностью языческим праздником, поскольку на него большое влияние оказала церковь. В классификации праздников он народно-христианский по целому ряду причин:

фиксированная дата. День летнего солнцеворота был дублирован Рождеством Иоанна Предтечи, в связи с чем, появился праздник Ивана Купала с языческой обрядностью, при этом приходящийся на день христианского праздника

название. Как именно на Руси назывался торжества в честь летнего солнцестояния доподлинно неизвестно. Некоторые этнографы считают, что Купала - это один из богов славянского пантеона, другие - что слово ”Купала” происходит от слова ”купать”, то есть непосредственного того действия, которое совершил Иоанн Креститель: он искупал Христа в реке Иордан, тем самым совершив Крещение. Отсюда и название праздника: Ивана, то есть Иоанна, Купала, то есть Крестителя.

традиции. Одна из языческих традиций Ивана Купала - собирать целебные травы. Под влиянием христианства эта традиция приобрела новые черты: собранные травы относили в храм, чтобы освятить.

В чем суть праздника Ивана Купала?

Суть праздника Ивана Купала - защита урожая перед жатвой, сохранение посевов и подготовка к их уборке. Также это праздник солнца. Именно с этим связана основная часть обрядов на Ивана Купала: славили солнце, защищали будущий урожай от злых духов, колдунов и ведьм. Второй компонент праздника - это брачная обрядность.

Зачем на Ивана Купала обливаются водой?

Одним из обязательных обрядов на Ивана Купала, точнее, даже за день до него, в день Аграфены Купальницы (6 июля) было обливание водой или купание в доступных для той или иной местности водоёмах. Суть обливания водой накануне Ивана Купала в том, чтобы таким образом вызвать дождь. В более северных районах, где климатические условия не позволяли купаться на Ивана Купала, люди ходили в баню, где парились со специальными вениками, собранными из целебных трав.

Зачем на Ивана Купала пускают венки в воду?

Венок - обязательный атрибут на Ивана Купала. Венки составляли из особых трав, тем самым придавая им магические свойства. Считалось, что венки защищают от тёмных сил и даже могут лечить. Венки надевали на скот, чтобы уберечь его от болезней. В рамках одного из обрядов незамужние девушки в ночь на Ивана Купала пускали венки в воду, чтобы по ним гадать: та, чей венок уплывал быстрее всего, должна была вскоре выйти замуж.

Зачем на Ивана Купала прыгают через костер?

Прыжки через костер - одно из средств так называемой аграрной магии. На Ивана Купала, который также в народе носит название Иванов день, прыгали для того, чтобы:

очиститься и защититься от злых духов

поскорее выйти замуж или жениться

Костер на Ивана Купала - центральный элемент обрядности, олицетворяющий живую силу солнца, с которым, собственно и связан день Ивана Купала.

Зачем на Ивана Купала ищу цветок папоротника?

Древние славяне верили в целебные и защитные свойства целого ряда растений. На Ивана Купала было принято собирать травы, которые так и назывались, ивановские травы, и использовались круглый год для лечения и оберега. Одно из растений, которое собирается на Иванов день - это папоротник. По народному поверью, цветёт папоротник исключительно в ночь на Ивана Купала, и тот, кому удастся сорвать цветок растения, станет повелевать над нечистыми духами, сумеет отыскать любой клад и даже сможет становиться невидимкой. Считалось, что духи охраняли цветы папоротника, чтобы никто не смог ими управлять, обретя нечеловеческую силу.

Как церковь относится к празднику Ивана Купала?

Церковь относится к празднику Ивана Купала резко отрицательно, расценивая его обрядность как исключительно языческую. В православии праздник Ивана Купала считается не иначе как идолопоклонничеством.

Что нельзя делать на Ивана Купала?

На Ивана Купала следовало с большой осторожностью купаться в водоемах, чтобы водяной не затащил на дно.

При поисках цветка папоротника нельзя было откликаться на призывы злых духов.