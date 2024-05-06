Главное. Инаугурация Путина. Саммит ЕАЭС. Встреча Байрамова и Мирзояна в Алмате

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым российско-армянские отношения, встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве, саммит ЕАЭС и переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы.