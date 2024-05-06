Вестник Кавказа

Главное. Инаугурация Путина. Саммит ЕАЭС. Встреча Байрамова и Мирзояна в Алмате

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым российско-армянские отношения, встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве, саммит ЕАЭС и переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

СГБ Азербайджана: Франция готовит Армению к войне

СГБ Азербайджана: Франция готовит Армению к войне

Армения пообещала не дружить с ЕС против России

Армения пообещала не дружить с ЕС против России

Армения обязана прекратить минный террор в Азербайджане 

Армения обязана прекратить минный террор в Азербайджане 

Армения проигнорировала саммит ОДКБ в Москве

Армения проигнорировала саммит ОДКБ в Москве

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы