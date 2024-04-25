Вестник Кавказа

Кабмин РФ сложил полномочия

Кабмин РФ сложил полномочия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство России вместе с Михаилом Мишустиным ушли в отставку. 10 мая Госдума соберется для утверждения нового премьер-министра.

Российское правительство во главе с премьером страны Михаилом Мишустиным ушло в отставку, указ об этом подписал глава кабинета министров.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ"

- говорится в документе

Мишустин возглавил правительство в 2020 году, проработав чуть более четырех лет. Новое правительство будет утверждено в ходе заседания Госдумы 10 мая.

Правительство продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабмина после сложения полномочий по поручению главы государства.

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