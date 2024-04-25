Самая большая арена Азербайджана – в списке лучших стадионов мира

Бакинский Олимпийский стадион вошел в рейтинг лучших арен мира. Стадион занял 41-е место. В тройку лучших вошли «Ла Бомбонера», «Маракана» и Сигнал Идуна Парк».
Олимпийский стадион в Баку оказался в рейтинге лучших арен мира. Список был составлен авторитетным изданием «FourFourTwo».
Бакинская арена расположилась на 41-й строчке. Всего в рейтинге оказались 100 стадионов. Первое место досталось аргентинской арене «Ла Бомбонера».
Вторым стал легендарный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, на котором свои матчи проводит сборная Бразилии. Третье место досталось домашней арене дортмундской «Боруссии» - «Сигнал Идуна Парк».
Стоит добавить, что Олимпийский стадион в Баку был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Он является самой большой ареной страны, которая вмещает почти 70 тыс человек.