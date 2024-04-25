Вестник Кавказа

Самая большая арена Азербайджана – в списке лучших стадионов мира

Самая большая арена Азербайджана – в списке лучших стадионов мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинский Олимпийский стадион вошел в рейтинг лучших арен мира. Стадион занял 41-е место. В тройку лучших вошли «Ла Бомбонера», «Маракана» и Сигнал Идуна Парк».

Олимпийский стадион в Баку оказался в рейтинге лучших арен мира. Список был составлен авторитетным изданием «FourFourTwo».

Бакинская арена расположилась на 41-й строчке. Всего в рейтинге оказались 100 стадионов. Первое место досталось аргентинской арене «Ла Бомбонера».

Вторым стал легендарный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, на котором свои матчи проводит сборная Бразилии. Третье место досталось домашней арене дортмундской «Боруссии» - «Сигнал Идуна Парк».

Стоит добавить, что Олимпийский стадион в Баку был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Он является самой большой ареной страны, которая вмещает почти 70 тыс человек.

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