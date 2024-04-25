Азербайджанские грации завоевали медали Кубка Европы в Баку

Юниорки Илаха Бахадирова и Шамс Агагусейнова показали вторые результаты на Кубке Европы в Баку, уступив в разных дисциплинах израильтянской спортсменке Мейталь Мааян Сумкин.

Представительницы юниорской сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали сегодня серебряные медали в финалах индивидуальных программ Кубка Европы, проходящего в эти дни в Баку.

Так, юниорка Илаха Бахадирова, преодолев планку в 31,5 балла, оказалась на втором месте в упражнениях с мячом. Лучше нее выступила лишь израильская гимнастка Мейталь Мааян Сумкин, получившая 32,4 балла. На третью ступень пьедестала почета взошла болгарская грация Магдалена Валкова с 30,9 балла.

В свою очередь, юниорка Шамс Агагусейнова благодаря оценке в 30,25 балла показала второй результат в упражнениях с лентой. Чемпионкой турнира в этой дисциплине вновь стала Мейталь Мааян Сумкин с 31,6 балла, а бронзовую медаль завоевала румынская спортсменка Амалия Лика с 29,9 балла.

Напомним, что Кубок Европы по художественной гимнастике, как и другие гимнастические соревнования, организован на бакинской Национальной арене гимнастики. Юниорки в этом турнире состязаются только в индивидуальных упражнениях, а сениорки – в индивидуальных и групповых. На европейский Кубок в Баку прилетели спортсменки из 37 государств.