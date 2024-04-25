Росприроднадзор нашел виновника загрязнения Черного моря под Новороссийском

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сегодня оперативно отреагировало на жалобы местных жителей по поводу загрязнения морской воды в районе пляжа в Мысхако под Новороссийском и нашло виновника.

Кубанские экологи сегодня буквально по горячим следам нашли виновника загрязнения морской воды на пляже под Новороссийском, сообщает муниципальный центр управления города.

Только сегодня утром местные жители в соцсетях рассказали о том, что на пляже в Мысхако нечистоты сливаются из трубы в море, опубликовав видеокадры и пожаловавшись на неприятный запах, как информация об этом немедленно была отправлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, передает "АиФ-Юг".

К расследованию происшедшего оперативно подключились специалисты отдела экологической безопасности горадминистрации: они приехали на место и после его обследования установили, что в воде есть взвешенные вещества, которые попали в морскую воду из-за планировочных работ на земельном участке, через проходит ручей.

Дальше этим будет заниматься Минприроды Краснодарского края, которое даст оценку действиям нарушителей в соответствии с правилами благоустройства города.