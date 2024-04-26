Россия и Азербайджан обсудили совместную борьбу с изменениями климата

Тема борьбы с изменениями климата стала центральной на встрече глав Минприроды РФ и Минэкологии Азербайджана. Встреча министров прошла в российской столице во вторник.

Во вторник, 7 мая, в Москве прошла встреча глав Минприроды России и Минэкологии Азербайджана Александра Козлова и Мухтара Бабаева. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы природоохранного сотрудничества двух стран и подготовка участия российской делегации в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, проведение которой запланировано в Азербайджанской Республике в ноябре 2024 года"

– МЭР России

В ходе беседы Козлов подчеркнул, что российская сторона готова оказывать коллегам из Азербайджана всестороннюю поддержку при подготовке к этой конференции.

В свою очередь, Бабаев заявил о важности укрепления российского-азербайджанского сотрудничества по вопросам изменения климата, деградации земель и борьбы с опустыниванием.