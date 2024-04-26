Жителям Сербии расскажут о Дагестане

Передачу о Дагестане готовят сербские телевизионщики. Зрители узнают о культуре и истории республики, а также полюбуются красотами Дагестана.

Сербский телеканал готовится порадовать зрителей увлекательной передачей о достопримечательностях Дагестана. Съемочная группа уже приступила к работе в этой удивительной республике, чтобы запечатлеть на камеру все ее красоты и уникальные места.

«Сегодня в Республику Дагестан прибыла съемочная группа из Сербии для работы над созданием телевизионной передачи о Дагестане для сербского телеканала „Балкан-ТВ“. Жителям Сербии расскажут о культуре и традициях нашей республики и покажут природу и достопримечательности Дагестана»

– пресс-служба Минтуризма региона.

Авторы проекта отмечают, что Дагестан – это настоящий жемчужина. Здесь сходятся величественные горы, изумрудные озера, древние крепости и гостеприимные люди.

«Показывая эту республику на сербском телевидении, мы не только знакомим зрителей с новыми местами, но и строим культурные мосты между народами»

– авторы фильма.

В новой передаче зрители смогут увидеть удивительные пейзажи Дагестана, побывать на древних крепостях, познакомиться с местными обычаями и традициями, а также окунуться в атмосферу горных селений и живописных долин.