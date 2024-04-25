Баку стал мировой "Спортивной столицей"

Решением Федерации европейских спортивных столиц и городов столица Азербайджана город Баку назван "Спортивной столицей" мира в 2026 году – такую оценку город получил благодаря работе властей с населением и созданию спортивной инфраструктуры.

Федерация европейских спортивных столиц и городов (ACES) сегодня направила властям Азербайджана официальное письмо, в котором сообщила об избрании Баку "Спортивной столицей" мира на 2026 год.

Руководство Федерации высоко оценило образцовую работу властей страны по укреплению здоровья населения, популяризации спорта и созданию спортивной инфраструктуры, которая соответствует высочайшим международным стандартам, сообщили в министерстве молодежи и спорта страны, передает АЗЕРТАДЖ.

В Минспорта Азербайджана напомнили, что в конце следующего, 2025 года, в Брюсселе в Европейском парламенте пройдет официальная церемония представления Баку как мировой "Спортивной столицы".