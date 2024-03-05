Вестник Кавказа

Казахстан запретил экспорт сахара до осени

Казахстан запретил экспорт сахара до осени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запрет на вывоз сахара из Казахстана ввели власти страны. Он будет распространяться и на страны ЕАЭС. Цель запрета – удовлетворить потребности жителей страны в сахаре на лето.

Сахар нельзя будет экспортировать из Казахстана в течение нескольких ближайших месяцев вплоть до осени, рассказали в правительстве РК.

Запрет на экспорт сахара в третьи страны, включая и страны-участницы ЕАЭС, временный, он будет действовать до 31 августа.

"Данная мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон"

– комиссия по внешней торговле

В ходе заседания структуры стало известно, что, как рассказал замглавы Минсельхоза Ербол Тасжуреков, на сегодня в Казахстане есть 136 тыс т сахара и тростникового сырца, из которого делают сахар.

"Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс т до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс т"

– вице-министр

Тасжуреков уточнил, что за месяц в Казахстане потребляется 46 тыс т сахара, летом показатель выше – он достигает 60 тыс т. В год жители Казахстана потребляют 500-550 тыс т сахара.

"Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая"

– замминистра

Говоря об объемах импорта, чиновник указал, что Казахстан располагает квотой в 300 тыс т на ввоз без пошлины тростникового сырца. Она действует до 2025 года.

Кроме того, стало известно о планах Астаны организовать переговоры с Москвой, в ходе которых Казахстан хотел бы добиться наращивания квоты на поставки сахара из РФ на 100 тыс т. Сроки те же – до конца текущего года.

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