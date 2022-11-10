Акциз на сахаросодержащие напитки: идею оценили власти Казахстана

Инициатива о введении акциза на сладкие газированные напитки продолжается обсуждаться правительством Казахстана. Эта мера рассматривается как разумная, однако пока окончательное решение не принято, заявили в Минэкономики.

Установление акцизов на сладкую воду может совершиться в этом году в Казахстане, однако до сих пор окончательное решение не принято, заявил глава Минэкономики Нурлан Байбазаров.

По его словам, употребление напитков, которые не просто содержат сахар, но отличается его высоким содержанием, постоянно растет. В то же время, наблюдается рост числа больных сахарным диабетом, иногда болезнь доходит до такой стадии, что приходится идти на ампутации конечностей.

Таким образом, указал министр, тема введения акциза очень остра, однако важно понять и то, как он отразится на экономике страны.

"Потому что есть еще производители этой продукции, бизнес, который, если честно, не слишком желает платить эти акцизы. Я думаю, в этом году мы должны на этот вопрос дать ответ, принимаем акцизы или нет"

– Байбазаров

Акциз на сахаросодержащие напитки в России

Сладкие газированные напитки в РФ стали подакцизным товаром с июля прошлого года. Ставка акциза – 7 рублей за литр.

Отметим, что акциз не уплачивается с таких напитков, как сок, молоко, кисель, квас и алкогольные напитки.