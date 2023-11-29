Леса Кубани продолжают уничтожать "черные" лесорубы

Краснодарские правоохранители только за минувший апрель выявили несколько бригад незаконных лесорубов, которые вырубили в общей сложности 222 кубометра древесины общей стоимостью свыше 45 миллионов рублей.

В Краснодарском крае, несмотря на жесткий запрет, продолжают орудовать "черные" лесорубы – количество похищенной ими у государства древесины исчисляется сотнями кубометров, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Только за минувший апрель кубанские правоохранители пресекли три факта незаконной вырубки леса – нелегальные "дровосеки" обчищали леса Апшеронского района края, до того, как попасться правозащитникам, они "нарубили" 222 кубометра древесины на сумму более 45 млн рублей, передает "АиФ-Юг".

Теперь "любителям леса" предстоит ответить за свои действия в суде - за незаконную рубку лесных насаждений возбуждены три уголовных дела, ход расследования которых контролирует прокуратура района.