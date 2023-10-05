Незаконная рубка леса в Кавминводах стоила энергетикам миллионы

Ставропольским энергетикам придется заплатить штраф за незаконную вырубку в особо охраняемом регионе Кавимнвод: при прокладке новой ЛЭП они вырубили почти три гектара леса.

Штраф более чем в 7,3 млн рублей – таков приговор ставропольского суда по иску природоохранной прокуратуры в отношении двух компаний, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

"Установлено, что при строительстве высоковольтной линии электропередачи "Невинномысск - Моздок-2" на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды подрядной организацией... осуществлена незаконная рубка защитных лесных насаждений"

- прокуратура Ставрополья

Энергетики в общем-то делали свое дело – прокладывали новую ЛЭП, однако все упирается в то, насколько законно это делалось. Как установило следствие, вырубку провела чеченская ремонтно-строительная фирма "АРЭН-Стройцентр", а вот заказчик, АО "Центр инжиринга и управления строительством Единой Энергетической системы", не проконтролировал действия подрядчика, который нанес окружающей среде ущерб более чем 7,3 млн рублей, поведали в прокуратуре, передает "Интерфакс".

Межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковое заявление, и суд полностью удовлетворил ее требования.